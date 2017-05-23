У «Гоголь-центра» обнаружили сомнительную «Платформу»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во вторник сотрудники Следственного комитета России (СКР) пришли с обыском в московский «Гоголь-центр». Позже обыски начались и на квартире у художественного руководителя театра режиссера Кирилла Серебренникова, а также в других местах, связанных с учреждением культуры. По данным «Ъ», речь идет о полутора десятках адресов. Следственные действия продолжаются весь день.

Как сообщил СКР, обыски связаны с уголовным делом о хищениях бюджетных средств АНО «Седьмая студия», связанного с Кириллом Серебренниковым.

В частности, речь может идти о контракте по проведению «инновационного проекта “Платформа”» для Министерства культуры стоимостью 210 млн руб.

Источник: Коммерсантъ-Online

Сотрудники Следственного комитета пришли в здание «Гоголь-центра» на улице Казакова во вторник утром. Как сообщает РБК, их сопровождали сотрудники ФСБ. Следователи до сих пор находятся в театре, их интересует финансовая документация и носители информации. Вооруженные мужчины в балаклавах перекрыли вход в помещение и не пускали туда актеров и сотрудников «Гоголь-центра». Практически одновременно обыски начали и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Сейчас обыск у Кирилла Серебренникова завершен, и он отправился на допрос в Следственный комитет. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал режиссер. Отвечая на вопрос о том, как прошел обыск, он сказал: «Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет».

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Как сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., выделенных государством автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию искусства России.

Источник: Коммерсантъ-Online

Согласно данным Kartoteka.ru, АНО «Седьмая студия» зарегистрирована в 2011 году для «деятельности в области искусства и организации развлечений», «производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Генеральным директором является Анна Шалашова, единственным участником по ЕГРЮЛ — Кирилл Серебренников. Известно минимум о четырех госконтрактах «Седьмой студии» — один в 2011 и три в 2013 году. В 2011 году «Седьмая студия» провела «мероприятия инновационного проекта “Платформа”», получив от Министерства культуры РФ 10 млн руб. В 2013 году «Студия» выполнила проект «Night of Unexpected» в рамках Года России-Голландии за 2 млн руб, заказчиком выступило Министерство культуры РФ. В том же году студия оказала «услуги по организации развлекательных театральных постановок, выступлений вокально — инструментальных ансамблей, джазовых групп и оркестров» для Московского музея современного искусства. Стоимость контракта — 140 тыс. руб. Также в 2013 году АНО за 190 тыс. руб. поставило «декорации объемные», заказчиком выступил Московский театр им. Гоголя.

Источник: Коммерсантъ-Online

Согласно правительственному постановлению, опубликованному на сайте Минкультуры РФ, творческий проект «Платформа» «был предложен к реализации группой деятелей искусства на встрече с Президентом Российской Федерации». Как говорится в описании, «концепция проекта “Платформа” предполагает осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства». В документе уточняется, что «для его реализации, а также для дальнейшего продвижения актуальных направлений отечественного искусства была создана специальная организация — автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства “Седьмая студия”». Проект «Платформа» должен был получить субсидии из федерального бюджета в 2012—2014 годах — по 70 млн руб. ежегодно. На «проекты в области театрального искусства» на год было выделено 42, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., «проекты в области музыкального искусства» — 5, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., проекты в области хореографического искусства" — 10,0 млн руб. «Проекты в области визуального искусства» получили 9, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., а «лабораторные проекты» — 2,93 млн руб. Согласно «Краткому дайджесту» от организаторов «Платформы», именно в рамках проекта в 2011 году Кирилл Серебернников поставил знаменитый спектакль «Отморзки» по роману Захара Прилепина «Санькя». В 2012 году «Отморозки» получили «Золотую маску».

Учитывая цели, задачи, а также экспериментальный характер деятельности в области современного искусства, выделение субсидии из федерального бюджета АНО “Седьмая студия” представляется наиболее оптимальной формой государственной поддержки творческого проекта “Платформа”.

Источник: Коммерсантъ-Online

Уточнялось, что «партнером выступит центр современного искусства “Винзавод”, на площадке которого планируется проведение мероприятий проекта “Платформа”». По данным источников «Ъ» в правоохранительных структурах, обыски ведутся в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оно было возбуждено еще в 2015 году Главным следственным управлением СКР по Москве по результатам масштабной проверки по выявлению нарушений при расходовании бюджетных средств, выделяемых столичным учреждениям культуры. Всего, по данным источников «Ъ», кроме «Гоголь-центра» и квартиры режиссера Серебренникова обыски проводятся еще по полутора десяткам адресов. Как сообщает «Интерфакс», Кирилл Серебренников проходит по делу как свидетель. Отметим, что как раз в 2015 году только возглавившая «Гоголь-центр» Анастасия Голуб заявила об экономических проблемах. обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., однако бывший руководитель театра Алексей Малобродский заявил о 12 млн руб. По его словам, проблемы у театра возникли из-за отказа столичного департамента культуры помочь учреждению.

Позже в 2015 году глава департамента культуры Александр Кибовский заявлял, что театр является убыточным из-за дорогих премьер, а ответственность за все финансовые решения лежит на художественном руководителе и и. о. директора «Гоголь-центра» Кирилле Серебренникове.