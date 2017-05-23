У «Гоголь-центра» обнаружили сомнительную «Платформу»
У режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищениях 200 млн рублей.
У режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищениях 200 млн рублей.
Во вторник сотрудники Следственного комитета России (СКР) пришли с обыском в московский «Гоголь-центр». Позже обыски начались и на квартире у художественного руководителя театра режиссера Кирилла Серебренникова, а также в других местах, связанных с учреждением культуры. По данным «Ъ», речь идет о полутора десятках адресов. Следственные действия продолжаются весь день.
Как сообщил СКР, обыски связаны с уголовным делом о хищениях бюджетных средств АНО «Седьмая студия», связанного с Кириллом Серебренниковым.
В частности, речь может идти о контракте по проведению «инновационного проекта “Платформа”» для Министерства культуры стоимостью 210 млн руб.
Сотрудники Следственного комитета пришли в здание «Гоголь-центра» на улице Казакова во вторник утром. Как сообщает РБК, их сопровождали сотрудники ФСБ. Следователи до сих пор находятся в театре, их интересует финансовая документация и носители информации. Вооруженные мужчины в балаклавах перекрыли вход в помещение и не пускали туда актеров и сотрудников «Гоголь-центра». Практически одновременно обыски начали и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.
Сейчас обыск у Кирилла Серебренникова завершен, и он отправился на допрос в Следственный комитет. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал режиссер. Отвечая на вопрос о том, как прошел обыск, он сказал: «Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет».
Как сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., выделенных государством автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию искусства России.
Согласно данным Kartoteka.ru, АНО «Седьмая студия» зарегистрирована в 2011 году для «деятельности в области искусства и организации развлечений», «производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Генеральным директором является Анна Шалашова, единственным участником по ЕГРЮЛ — Кирилл Серебренников. Известно минимум о четырех госконтрактах «Седьмой студии» — один в 2011 и три в 2013 году.
В 2011 году «Седьмая студия» провела «мероприятия инновационного проекта “Платформа”», получив от Министерства культуры РФ 10 млн руб. В 2013 году «Студия» выполнила проект «Night of Unexpected» в рамках Года
Согласно правительственному постановлению, опубликованному на сайте Минкультуры РФ, творческий проект «Платформа» «был предложен к реализации группой деятелей искусства на встрече с Президентом Российской Федерации». Как говорится в описании, «концепция проекта “Платформа” предполагает осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства». В документе уточняется, что «для его реализации, а также для дальнейшего продвижения актуальных направлений отечественного искусства была создана специальная организация — автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства “Седьмая студия”».
Проект «Платформа» должен был получить субсидии из федерального бюджета в 2012—2014 годах — по 70 млн руб. ежегодно. На «проекты в области театрального искусства» на год было выделено 42, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., «проекты в области музыкального искусства» — 5, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., проекты в области хореографического искусства" — 10,0 млн руб. «Проекты в области визуального искусства» получили 9, обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., а «лабораторные проекты» — 2,93 млн руб. Согласно «Краткому дайджесту» от организаторов «Платформы», именно в рамках проекта в 2011 году Кирилл Серебернников поставил знаменитый спектакль «Отморзки» по роману Захара Прилепина «Санькя». В 2012 году «Отморозки» получили «Золотую маску».
Учитывая цели, задачи, а также экспериментальный характер деятельности в области современного искусства, выделение субсидии из федерального бюджета АНО “Седьмая студия” представляется наиболее оптимальной формой государственной поддержки творческого проекта “Платформа”.
Уточнялось, что «партнером выступит центр современного искусства “Винзавод”, на площадке которого планируется проведение мероприятий проекта “Платформа”».
По данным источников «Ъ» в правоохранительных структурах, обыски ведутся в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оно было возбуждено еще в 2015 году Главным следственным управлением СКР по Москве по результатам масштабной проверки по выявлению нарушений при расходовании бюджетных средств, выделяемых столичным учреждениям культуры. Всего, по данным источников «Ъ», кроме «Гоголь-центра» и квартиры режиссера Серебренникова обыски проводятся еще по полутора десяткам адресов. Как сообщает «Интерфакс», Кирилл Серебренников проходит по делу как свидетель.
Отметим, что как раз в 2015 году только возглавившая «Гоголь-центр» Анастасия Голуб заявила об экономических проблемах. обыски прошли в рамках уголовного дела по факту хищений в 2011 по 2014 годы 200 млн руб., однако бывший руководитель театра Алексей Малобродский заявил о 12 млн руб. По его словам, проблемы у театра возникли
Позже в 2015 году глава департамента культуры Александр Кибовский заявлял, что театр является убыточным из-за дорогих премьер, а ответственность за все финансовые решения лежит на художественном руководителе и и. о. директора «Гоголь-центра» Кирилле Серебренникове.
Впрочем, в феврале 2017 года в интервью ТАСС господин Серебренников говорил, что в 2016 году театр даже превысил государственное задание по посещаемости и количеству мероприятий. Он подчеркнул, что «с каждого вложенного государством рубля театр заработал два».
Александр Александров, Афанасий Сборов, Александр Черных