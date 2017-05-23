СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией “Седьмая студия”, следователи проводят обыски по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова», — сказала она во вторник «Интерфаксу».

Иванова не привела каких-либо других подробностей расследования, отметив лишь, что дело было возбуждено на основании материалов оперативных служб.

Ранее осведомленный источник заявил «Интерфаксу», что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра, в рамках которого во вторник проводятся обыски. До этого источник говорил агентству, что дело о растрате было возбуждено в 2015 году в отношении неустановленных чиновников департамента культуры Москвы. «По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с “Гоголь-центром”, оценивается в 35 млн долларов», — сказал источник.