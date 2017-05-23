Британская полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере

«Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», — сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета «Кобра».

«Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», — добавила она.

Накануне вечером на стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.