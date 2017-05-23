Британская полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. Об этом заявила во вторник
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. Об этом заявила во вторник
«Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», — сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета «Кобра».
«Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», — добавила она.
Накануне вечером на стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер, где проходил концерт американской
В Лондоне введены дополнительные меры безопасности.