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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Британская полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. Об этом заявила во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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«Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», — сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета «Кобра».

«Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», — добавила она.

Накануне вечером на стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.

В Лондоне введены дополнительные меры безопасности. Из-за теракта ведущие политические партии Великобритании приостановили избирательные кампании в преддверии парламентских выборов, сообщила во вторник «Би-би-си».

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ТАСС
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