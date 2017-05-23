Сотрудники ФСБ нашли у жителя Калининграда арсенал оружия и боеприпасов

Мужчина хранил в подвале дома несколько револьверов, пистолеты-пулемёты с глушителями чешского производства, более 500 патронов и выстрелы к гранатомётам. Сотрудники ФСБ также обнаружили два килограмма тротила, килограмм пластида, электродетонаторы и механизм радиоуправляемого подрыва.

Хозяин дома заявил, что оружие и боеприпасы ему оставил на хранение знакомый. Обнаруженные предметы и вещества изъяли.