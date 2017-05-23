Сотрудники ФСБ нашли у жителя Калининграда арсенал оружия и боеприпасов
Сотрудники ФСБ обнаружили у жителя Калининграда незаконный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Сотрудники ФСБ обнаружили у жителя Калининграда незаконный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Мужчина хранил в подвале дома несколько револьверов,
Хозяин дома заявил, что оружие и боеприпасы ему оставил на хранение знакомый. Обнаруженные предметы и вещества изъяли.