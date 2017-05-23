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14:10 (мск), источник: РИА Новости

В Манчестере арестовали мужчину по подозрению в причастности к теракту

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала 23-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к теракту.

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фотографий

Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел вечером в понедельник: погибли 22 человека, еще 59 были доставлены в больницы. Кроме того, шестеро подростков и восьмилетняя девочка до сих пор числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала ранее, что сотрудники правоохранительных органов установили личность смертника. В интересах следствия его имя не разглашается.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
1
Лука
Как у Дюма , миледи ! имя его! имя ! Ну ответ вы все знаете ........ . А так Мэй не скажет.
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