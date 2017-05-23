В Манчестере арестовали мужчину по подозрению в причастности к теракту

Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел вечером в понедельник: погибли 22 человека, еще 59 были доставлены в больницы. Кроме того, шестеро подростков и восьмилетняя девочка до сих пор числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала ранее, что сотрудники правоохранительных органов установили личность смертника. В интересах следствия его имя не разглашается.