В Манчестере арестовали мужчину по подозрению в причастности к теракту
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала 23-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к теракту.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера арестовала 23-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к теракту.
Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел вечером в понедельник: погибли 22 человека, еще 59 были доставлены в больницы. Кроме того, шестеро подростков и восьмилетняя девочка до сих пор числятся пропавшими без вести.