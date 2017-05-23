Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Испанский винодел высказал мнение о краснодарском вине
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщинам делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Пугачева поддерживает силы больной 82-летней подруги - СМИ
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
15:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде столкнулись Lexus, Mitsubishi, Volkswagen и Nissan

В Волгограде столкнулись Lexus, Mitsubishi, Volkswagen и Nissan.

23 мая около 13:00 на пересечении проспекта Жукова и улиц Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда столкнулись четыре дорогостоящих иномарки.

Как сообщает ВДТВ, в результате ДТП автомобиль Volkswagen протаранил Mitsubishi. Lexus вынесло на обочину, где он повалил дерево. Nissan остановился только после столкновения с бордюром.

Судя по свидетельству очевидцев, в массовой аварии никто из людей серьезно не пострадал. К месту ДТП уже подъехали эвакуаторы.

Добавим, что на том же перекрестке сломался автомобиль «ВАЗ-21099». В обоих направлениях начал образовываться транспортный затор. Автомобили с затруднением ехали как в сторону центра, так и к технологическому колледжу. По проспекту Жукова скорость движения транспорта не превышала 25 километров в час. По улице Джаныбековской автомобили начали двигаться и вовсе со скоростью 5 километров в час.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Агентство: старение населения угрожает кредитоспособности России
Москалькова одобрила запрет на участие детей в акциях протеста
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась до 200 рублей
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии Актер, режиссер и певец раскрыл все грани своего таланта в юбилейной шоу-программе, первыми зрителями которой стали друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь