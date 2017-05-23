В Волгограде столкнулись Lexus, Mitsubishi, Volkswagen и Nissan.

23 мая около 13:00 на пересечении проспекта Жукова и улиц Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда столкнулись четыре дорогостоящих иномарки.

Как сообщает ВДТВ, в результате ДТП автомобиль Volkswagen протаранил Mitsubishi. Lexus вынесло на обочину, где он повалил дерево. Nissan остановился только после столкновения с бордюром.

Судя по свидетельству очевидцев, в массовой аварии никто из людей серьезно не пострадал. К месту ДТП уже подъехали эвакуаторы.

Добавим, что на том же перекрестке сломался автомобиль «ВАЗ-21099». В обоих направлениях начал образовываться транспортный затор. Автомобили с затруднением ехали как в сторону центра, так и к технологическому колледжу. По проспекту Жукова скорость движения транспорта не превышала 25 километров в час. По улице Джаныбековской автомобили начали двигаться и вовсе со скоростью 5 километров в час.