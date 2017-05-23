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15:38 (мск), источник: Om1.ru

В разных частях Омска деревья валятся на автомобили

Очевидцы начали публиковать в соцсетях фотографии разыгравшейся бури.

Сегодня, 23 мая, в Омске объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. О том, каковы масштабы непогоды, свидетельствуют фотографии, которые омичи присылают в популярные городские паблики.

На улице Юбилейной в Чкаловском посёлке ветер сорвал с крыш профнастил.

На улице Семиреченской в Старом Кировске поваленное дерево придавило автомобиль.

На парковке банка, расположенного на улице Орджоникидзе, обломилась массивная ветка дерева и придавила сразу несколько авто на парковке.

В районе улицы 10 лет Октября поднялась сильная пылевая буря. Очевидица сообщает, что ветер вот-вот оборвёт провода.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до утра.

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