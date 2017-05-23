В разных частях Омска деревья валятся на автомобили

Сегодня, 23 мая, в Омске объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. О том, каковы масштабы непогоды, свидетельствуют фотографии, которые омичи присылают в популярные городские паблики.

На улице Юбилейной в Чкаловском посёлке ветер сорвал с крыш профнастил.