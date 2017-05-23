В разных частях Омска деревья валятся на автомобили
Очевидцы начали публиковать в соцсетях фотографии разыгравшейся бури.
Очевидцы начали публиковать в соцсетях фотографии разыгравшейся бури.
Сегодня, 23 мая, в Омске объявлено штормовое предупреждение
На улице Юбилейной в Чкаловском посёлке ветер сорвал с крыш профнастил.
На улице Семиреченской в Старом Кировске поваленное дерево придавило автомобиль.
На парковке банка, расположенного на улице Орджоникидзе, обломилась массивная ветка дерева и придавила сразу несколько авто на парковке.
В районе улицы 10 лет Октября поднялась сильная пылевая буря. Очевидица сообщает, что ветер
По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать до утра.