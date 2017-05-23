В Самарской области селяне судились с фермером из-за навоза

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении фермера из села Борское, животные которого нарушали право граждан на благоприятную окружающую среду, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Сосед овцевода обратился в мировой суд с жалобой на то, что его животные, а точнее оставляемый ими навоз, источает неприятный запах, который мешает ему спокойно соседствовать с фермером. В ходе судебного заседания соседи решили пойти на мировую и заключили соглашение о том, что всё поголовье скота (более 100 овец) будет вывезено за пределы жилого массива и что фермер будет убирать навоз при накоплении объема более одного кубического метра.

Мужчине установили срок для исполнения решения суда, однако он попросил отсрочку. Если фермер не исполнит требования суда, то ему будет грозить административное наказание за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, которое предусматривает штраф.