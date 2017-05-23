Кирилла Серебренникова везут в Следственный комитет

«В квартире Серебренникова на улице Пречистенка обыск завершен, он будет допрошен следователем», — сказал источник.

Сам режиссер подтвердил, что едет на допрос в СК. Он также признался, что в шоке от случившегося.

«Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал он ТАСС. Говоря об обыске, который с утра проводился в его квартире, режиссер заметил, что никаких вопросов у него нет. «Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет», — добавил Серебренников.

Обыски у режиссера проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011—2014 годах, сообщили ранее в Следственном комитете России.