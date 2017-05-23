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18:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина подозревается в избиении гостя до смерти в Дзержинске Нижегородской области

Мужчина подозревается в избиении гостя до смерти в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 23 мая 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло 21 мая текущего года в квартире 47-летнего подозреваемого на ул. Петрищева, где он со своим 44-летним знакомым распивал алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между товарищами произошла ссора и хозяин квартиры избил гостя из-за чего тот скончался по пути в больницу.

В отношении жителя Дзержинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В СУ СК сообщили также, что ранее подозреваемый уже был судим за преступления против общественной безопасности.

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