Мужчина подозревается в избиении гостя до смерти в Дзержинске Нижегородской области

Следователи полагают, что преступление произошло 21 мая текущего года в квартире 47-летнего подозреваемого на ул. Петрищева, где он со своим 44-летним знакомым распивал алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между товарищами произошла ссора и хозяин квартиры избил гостя из-за чего тот скончался по пути в больницу.

В отношении жителя Дзержинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В СУ СК сообщили также, что ранее подозреваемый уже был судим за преступления против общественной безопасности.