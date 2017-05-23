Около 10 кг марихуаны изъяли в Пласте

В Пласте (Челябинская область) задержали мужчину, хранившего на чердаке почти 10 килограммов марихуаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«На чердаке дома местного жителя 1981 года рождения обнаружили два полимерных мешка и три пакета с веществом растительного происхождения, схожим с наркотическим. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой составил 9 килограммов 600 граммов», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.