Около 10 кг марихуаны изъяли в Пласте
«Травку» 36-летний местный житель хранил на чердаке.
«Травку» 36-летний местный житель хранил на чердаке.
В Пласте (Челябинская область) задержали мужчину, хранившего на чердаке почти 10 килограммов марихуаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«На чердаке дома местного жителя 1981 года рождения обнаружили два полимерных мешка и три пакета с веществом растительного происхождения, схожим с наркотическим. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой составил 9 килограммов 600 граммов», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.