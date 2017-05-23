Расследование дела бывшего министра экономразвития РФ А. Улюкаева завершено

«А. Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», — сказал собеседник агентства, добавив, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Ранее Мосгорсуд оставил А. Улюкаева под домашним арестом до 15 июля. Кроме того, суд разрешил бывшему министру утренние двухчасовые прогулки.

Басманный районный суд 15 ноября 2016 г. поместил А. Улюкаева под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.

Сообщение о задержании А. Улюкаева появилось в ночь на 15 ноября на официальном сайте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, уголовное дело о получении взятки в отношении министра было возбуждено по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Уточнялось, что обстоятельства преступления связаны с получением А. Улюкаевым 14 ноября 2016 г. 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.