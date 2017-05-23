Расследование дела бывшего министра экономразвития РФ А. Улюкаева завершено

«А. Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», — сказал собеседник агентства, добавив, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Адвокаты обвиняемого отказались комментировать данную информацию.
Ранее Мосгорсуд оставил А. Улюкаева под домашним арестом до 15 июля. Кроме того, суд разрешил бывшему министру утренние двухчасовые прогулки.
Басманный районный суд 15 ноября 2016 г. поместил А. Улюкаева под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.
Сообщение о задержании А. Улюкаева появилось в ночь на 15 ноября на официальном сайте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, уголовное дело о получении взятки в отношении министра было возбуждено по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Уточнялось, что обстоятельства преступления связаны с получением А. Улюкаевым 14 ноября 2016 г. 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.
Позднее исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам о том, что А. Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). При этом, как уточнили в СК, сделка по приобретению компанией «Роснефть» акций «Башнефти» никем не оспаривается и не является предметом расследования уголовного дела.
Распоряжение правительства РФ о продаже пакета акций нефтяной компании «Башнефть» было подписано 10 октября 2016 г. 12 октября на сайте «Роснефти» появилось заявление о покупке государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть», в котором уточнялось, что НК «Роснефть» заключила договор купли-продажи государственного пакета акций «Башнефти» и полностью выполнила свои обязательства по договору, перечислив 329,7 млрд руб. на счет Федерального казначейства.