В Чистополе в торговом центре обрушился потолок

Информации о пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Отметим, что до 2003 года здание принадлежало государственному кинотеатру с одноименным названием. Тогда одной из причин ликвидации кинотеатра называли ветхое состояние здания.