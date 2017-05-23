В Чистополе в торговом центре обрушился потолок
Утром 23 мая в Чистополе в торговом центре «Мир» обрушился потолок. Фотографии с места происшествия стали выкладывать очевидцы в соцсетях.
Утром 23 мая в Чистополе в торговом центре «Мир» обрушился потолок. Фотографии с места происшествия стали выкладывать очевидцы в соцсетях.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Отметим, что до 2003 года здание принадлежало государственному кинотеатру с одноименным названием. Тогда одной из причин ликвидации кинотеатра называли ветхое состояние здания.