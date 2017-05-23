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17:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Чистополе в торговом центре обрушился потолок

Утром 23 мая в Чистополе в торговом центре «Мир» обрушился потолок. Фотографии с места происшествия стали выкладывать очевидцы в соцсетях.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Отметим, что до 2003 года здание принадлежало государственному кинотеатру с одноименным названием. Тогда одной из причин ликвидации кинотеатра называли ветхое состояние здания.

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