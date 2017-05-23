В Казани в Волге нашли мертвым парня, пропавшего неделю назад

Мужчина вышел из дома около 18 часов, с собой у него было 2 тысячи рублей.

— Когда он не вернулся, в полицию обратилась подруга пропавшего, вместе с которой он жил. Тело неустановленного мужчины было найдено в воскресенье, женщина его опознала, — рассказали ProKazan.ru.

Причина смерти мужчины выясняется.