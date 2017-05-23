В Казани в Волге нашли мертвым парня, пропавшего неделю назад
В Казани около дачного поселка «Залив» в Волге нашли мертвым мужчину, который 15 мая ушел из дома на улице Адоратского и пропал, сообщения из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.
В Казани около дачного поселка «Залив» в Волге нашли мертвым мужчину, который 15 мая ушел из дома на улице Адоратского и пропал, сообщения из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.
Мужчина вышел из дома около 18 часов, с собой у него было 2 тысячи рублей.
— Когда он не вернулся, в полицию обратилась подруга пропавшего, вместе с которой он жил. Тело неустановленного мужчины было найдено в воскресенье, женщина его опознала, — рассказали ProKazan.ru.
Причина смерти мужчины выясняется.