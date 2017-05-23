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16:43 (мск), источник: АиФ Самара

ФСИН разыскивает бизнесмена, сбежавшего из суда перед вынесением приговора

Руководитель и главбух компании, используя реквизиты фирмы-однодневки, уклонились от уплаты налогов на более 16,3 миллионов рублей.

Осуждённый на три года лишения свободы глава фирмы, сбежавший из зала суда во время перерыва последнего судебного заседания, объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В начале 2015 года в УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что руководитель ООО «ЦентрГлавСнаб» Александр Марущак и главный бухгалтер общества — женщина, занимаясь оптовой реализации специй, используемых в колбасном производстве, в Приволжском Федеральном округе, уклоняясь от уплаты налогов используя реквизиты фирмы-однодневки.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, с 2010 по 2012 год ООО «ЦентрГлавСнаб» уклонилось от уплаты НДС на более 16,3 миллионов рублей. Руководителя и главного бухгалтера фирмы задержали, Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В июне 2016 года уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. Оба обвиняемых во время следствия находились под подпиской о невыезде. Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала свою вину. Её приговорили к двум годм лишения свободы условно.

Руководитель фирмы, Александр Марущак на последнем судебном заседании во время перерыва скрылся из зала суда. Он осуждён на три года лишения свободы. Адвокаты пытались обжаловать решение районного суда, однако, 2 мая 2017 года кассационная инстанция оставила судебное решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

24 марта 2016 года ФСИН России по Самарской области объявило Марущака Александра Николаевича 1974 года рождения в федеральный розыск. Всех, кто обладает достоверной информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (846) 339−22−18, 339−38−00 (круглосуточно) или обратиться в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.

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