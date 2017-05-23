В центре Уфы задержали взломщиков банкоматов

По информации пресс-службы МВД по РБ, в Кировском районе Уфы ночью 18 мая злоумышленники взломали первый банкомат. Для этого они использовали горелку и компьютер с соответствующим программным обеспечением. Из терминала было похищено более двухсот тысяч рублей. В ту же ночь они пытались взломать еще один банкомат в Ленинском районе, но были задержаны с поличным. Задержанными оказались 25-ти и 29-летние жители Республики Марий-Эл. После совершения преступления они хотели вернуться в Йошкар-Олу.

У мужчин изъяли ручную газовую горелку, ноутбук с модемом для выхода в интернет, перчатки и маски. Задержанные дали признательные показания.

По факту кражи и покушения на кражу Управление МВД России по Уфе возбудило уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.