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17:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В центре Уфы задержали взломщиков банкоматов

УФА, 23 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы подозреваемые за один день повредили два банкомата. При покушении на кражу их задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям на территории России.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы МВД по РБ, в Кировском районе Уфы ночью 18 мая злоумышленники взломали первый банкомат. Для этого они использовали горелку и компьютер с соответствующим программным обеспечением. Из терминала было похищено более двухсот тысяч рублей. В ту же ночь они пытались взломать еще один банкомат в Ленинском районе, но были задержаны с поличным. Задержанными оказались 25-ти и 29-летние жители Республики Марий-Эл. После совершения преступления они хотели вернуться в Йошкар-Олу.

У мужчин изъяли ручную газовую горелку, ноутбук с модемом для выхода в интернет, перчатки и маски. Задержанные дали признательные показания.

По факту кражи и покушения на кражу Управление МВД России по Уфе возбудило уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.

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