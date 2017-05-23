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18:16 (мск), источник: Publika.md

Взрыв в Манчестере: для граждан Молдовы открыта «горячая линия»

Пока неизвестно, есть ли среди жертв взрыва на стадионе «Манчестер арена» граждане Молдовы.

Источник: Publika.md

Министерство иностранных дел поддерживает связь с британскими властями.

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Ведомство открыло горячую линию, на которую можно обратиться за подробной информацией. Кроме того, МИД создал кризисный центр, куда могут звонить граждане, проживающие за границей. Граждане Молдовы, которые хотят получить информацию о своих родственниках, друзьях и членах семьи, которые, возможно, находились в зоне взрыва и могли стать жертвами, могут связаться с посольством Молдовы в Лондоне по телефону: +447895805306.

Также доступны телефоны «горячей линии» МИДЕИ: 080090990, 022201047 (с территории Молдовы), или +37322788722 (если звонок будет произведен из-за границы). Линия для срочной связи, организованная британскими властями: 01618569400.

Президент Игорь Додон выразил соболезнования народу Великобритании. Глава государства убеждён, что лишь совместными усилиями можно бороться с терроризмом. Премьер Павел Филип также осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших, cообщает vesti.md.

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