Взрыв в Манчестере: для граждан Молдовы открыта «горячая линия»

В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 19 человек

Ведомство открыло горячую линию, на которую можно обратиться за подробной информацией. Кроме того, МИД создал кризисный центр, куда могут звонить граждане, проживающие за границей. Граждане Молдовы, которые хотят получить информацию о своих родственниках, друзьях и членах семьи, которые, возможно, находились в зоне взрыва и могли стать жертвами, могут связаться с посольством Молдовы в Лондоне по телефону: +447895805306.

Также доступны телефоны «горячей линии» МИДЕИ: 080090990, 022201047 (с территории Молдовы), или +37322788722 (если звонок будет произведен из-за границы). Линия для срочной связи, организованная британскими властями: 01618569400.

Президент Игорь Додон выразил соболезнования народу Великобритании. Глава государства убеждён, что лишь совместными усилиями можно бороться с терроризмом. Премьер Павел Филип также осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших, cообщает vesti.md.