В Петербурге вынесли приговор мигрантам-вербовщикам ИГИЛ
Суд дал двум уроженцам таджикистана по 6 и 6,5 лет колонии общего режима.
Суд дал двум уроженцам таджикистана по 6 и 6,5 лет колонии общего режима.
В Петербурге вынесли обвинительный приговор вербовщикам террористической организации, сообщает Росбалт.
Суд принял решение по делу двух уроженцев Таджикистана. Мужчины обвинялись по статьям «содействие террористической деятельности» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».
«Следствие установило, что с 2014 года по май 2016 мигранты вербовали граждан для участия в международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена на территории РФ)», — сообщили специалисты ГСУ СК РФ по СПб.
В ходе проведенных обысков была изъята религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества.
Суд принял сторону обвинения. Теперь вербовщиков ждет колония общего режима. Один проведет за решеткой 6 лет, другой 6,5.