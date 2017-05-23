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22:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге вынесли приговор мигрантам-вербовщикам ИГИЛ

Суд дал двум уроженцам таджикистана по 6 и 6,5 лет колонии общего режима.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге вынесли обвинительный приговор вербовщикам террористической организации, сообщает Росбалт.

Суд принял решение по делу двух уроженцев Таджикистана. Мужчины обвинялись по статьям «содействие террористической деятельности» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

«Следствие установило, что с 2014 года по май 2016 мигранты вербовали граждан для участия в международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена на территории РФ)», — сообщили специалисты ГСУ СК РФ по СПб.

В ходе проведенных обысков была изъята религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества.

Суд принял сторону обвинения. Теперь вербовщиков ждет колония общего режима. Один проведет за решеткой 6 лет, другой 6,5.

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