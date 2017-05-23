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20:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лиса посадила гродненцев на карантин

Лиса посадила гродненцев на карантин. Рыжая плутовка забрела на одно из частных подворий по улице Кульбакской в Гродно и начала бросаться на собак. Хозяева убили агрессивного зверя и сообщили о произошедшем в ветстанцию.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Заместитель главного врача Гродненской городской ветеринарной станции Дмитрий Гайда рассказал:

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— Наши специалисты сразу же прибыли на место происшествия. Провели вынужденную вакцинацию собак, а убитую лису отправили на лабораторные исследования. Они показали, что лесная гостья больна бешенством. Вместе с горисполкомом был разработан комплекс мер по предупреждению распространения вирусного заболевания среди людей и животных. На улице Кульбакской введен карантин.

Сейчас там проводится внеплановая вакцинация домашних питомцев. Работники спецавтохозяйства отлавливают бродячих кошек и собак. Организовано информирование местных жителей.

В прошлом и этом годах пять раз все по той же причине закрывались на карантин близлежащие к Гродно населенные пункты — агрогородок Путришки, деревни Мильковщина и Глиняны (дважды), а также город Скидель. В городе над Неманом это первый такой случай за четыре последних года.

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