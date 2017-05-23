Лиса посадила гродненцев на карантин

— Наши специалисты сразу же прибыли на место происшествия. Провели вынужденную вакцинацию собак, а убитую лису отправили на лабораторные исследования. Они показали, что лесная гостья больна бешенством. Вместе с горисполкомом был разработан комплекс мер по предупреждению распространения вирусного заболевания среди людей и животных. На улице Кульбакской введен карантин.

Сейчас там проводится внеплановая вакцинация домашних питомцев. Работники спецавтохозяйства отлавливают бродячих кошек и собак. Организовано информирование местных жителей.

В прошлом и этом годах пять раз все по той же причине закрывались на карантин близлежащие к Гродно населенные пункты — агрогородок Путришки, деревни Мильковщина и Глиняны (дважды), а также город Скидель. В городе над Неманом это первый такой случай за четыре последних года.