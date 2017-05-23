В Минске трое рабочих МАПИДа травмировались на производстве

Об этом инциденте, который произошел на предприятии вчера днем, корреспонденту SB.BY рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Оксана Летко:

— О том, была ли нарушена техника безопасности и вообще причинах произошедшего, пока говорить рано. Это сейчас выясняют следователи. Известно лишь, что во время проведения работ с коробом для формирования плит воспламенилась летучая жидкость. Пострадали три человека, которые сейчас находятся в больнице.

Сотрудники управления Следственного комитета по Минску опрашивают людей, работающих на предприятии. Изъята техническая документация.