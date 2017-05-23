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19:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Экс-главе минэкономразвития Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщили в Следственном комитете России.

Источник: AP 2017

Он обвиняется по статье о получении взятки лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере.

Часть 6 статьи 209 Уголовного кодекса предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 15 лет, штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. СКР утверждает, что министра задержали с поличным при получении 2 млн долларов.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания «Роснефть». Она пожаловалась, что министр вымогает у нее взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

При этом законность сделки по приобретению «Роснефтью» акций «Башнефти» у следствия вопросов не вызывает. Экс-министр не признает вину и считает произошедшее провокацией.

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.

В рамках расследования дела Улюкаева Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря арестовал имущество и средства экс-министра: 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов на сумму около 500 млн рублей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
7
вася полянский
100 лет и условно досрочная амнистия!!!! ура мир дрюжба жвачка )))))))))))
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А Б
Самый справедливый российский суд конечно же, разберётся. Но Улюкаева нужно немедленно отпустить (можно и после суда), восстановить в должности или поставить на более высокую, чтобы он имел возможность красть или брать взятки и дальше, тем самым приближая конец власти воров и коррупционеров.
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Леонид Барковский
С учетом былых заслуг. учитывая наличие малолетнего ребенка, суд показательно проявит гуманизм, и даст пять с отсрочкой исполнения приговора до наступления совершеннолетия отпрыска. А учитывая, что во время следствия молчал как партизан и лишнего не трепал в СМИ, на допросах никого не потянул - через пару лет амнистируют и отправят вторым послом в Замундию)))
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