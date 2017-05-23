Экс-главе минэкономразвития Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы

Часть 6 статьи 209 Уголовного кодекса предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 15 лет, штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Он обвиняется по статье о получении взятки лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. СКР утверждает, что министра задержали с поличным при получении 2 млн долларов.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. СКР утверждает, что министра задержали с поличным при получении 2 млн долларов.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания «Роснефть». Она пожаловалась, что министр вымогает у нее взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

При этом законность сделки по приобретению «Роснефтью» акций «Башнефти» у следствия вопросов не вызывает. Экс-министр не признает вину и считает произошедшее провокацией.

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.

В рамках расследования дела Улюкаева Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря арестовал имущество и средства экс-министра: 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов на сумму около 500 млн рублей.