В Омске дерево раздавило машину с водителем внутри
Внезапный шторм, обрушившийся на Омск, едва не привел к трагедии.
Внезапный шторм, обрушившийся на Омск, едва не привел к трагедии.
Сильный ветер повалил крупный тополь на стоящий рядом автомобиль ВАЗ-2112. В этот момент в машине находился водитель. Дерево буквально раздавило машину. К счастью, водитель не пострадал.
Последствия запечатлел очевидец. На кадрах видно самого автовладельца. Чудом выживший парень часто пьет воду и старается отнестись к происходящему с иронией.
Инцидент, предположительно, произошел во дворе одного из домов по улице 20 партсъезда, что в городке Нефтяников (Советский округ Омска).
Ожидается, что ветер, скорость которого сейчас достигает 25 м/с сбавит обороты уже в среду, 24 мая. Правда, вместо этого похолодает до +18 градусов.