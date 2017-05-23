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23 мая, источник: СуперОмск

В Омске дерево раздавило машину с водителем внутри

Внезапный шторм, обрушившийся на Омск, едва не привел к трагедии.

Сильный ветер повалил крупный тополь на стоящий рядом автомобиль ВАЗ-2112. В этот момент в машине находился водитель. Дерево буквально раздавило машину. К счастью, водитель не пострадал.

Последствия запечатлел очевидец. На кадрах видно самого автовладельца. Чудом выживший парень часто пьет воду и старается отнестись к происходящему с иронией.

Инцидент, предположительно, произошел во дворе одного из домов по улице 20 партсъезда, что в городке Нефтяников (Советский округ Омска).

Ожидается, что ветер, скорость которого сейчас достигает 25 м/с сбавит обороты уже в среду, 24 мая. Правда, вместо этого похолодает до +18 градусов.

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