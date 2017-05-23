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21:34 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: террорист из Манчестера родился в семье ливийских беженцев

Салман Абеди учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы сестры-близняшки Захра и Сальма бежали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ.

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. 22-летний Салман Абеди, который был назван британской полицией исполнителем теракта в Манчестере, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

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Рожденный в Манчестере в 1994 году, он был третьим ребенком в семье — у Абеди были два старших брата и младшая сестра. «Его родители были ливийскими беженцами, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться здесь от режима Муаммара Каддафи», — пишет издание.

По информации газеты, родители Абеди сами родились в Ливии, и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, информирует The Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Газета пишет о том, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.

Имя террориста-смертника, жертвами которого стали 22 человека, и 59 получили ранения, огласил во вторник глава полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс. «Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером — это 22-летний Салман Абеди», — сообщил он.

Наша приоритетная задача вместе с контртеррористической сетью полиции и нашими партнерами из служб безопасности состоит в том, чтобы определить, действовал ли он в одиночку или работал в составе более широкой (преступной) группировки.
Иэн Хопкинс
Глава полиции графства Большой Манчестер

Он также призвал общины Соединенного Королевства держаться вместе после совершенного теракта.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Комментарии
2
А Б
Соболезнования и сочувствие родным и близким погибших и пострадавших... Сейчас уже абсолютно понятно, что происшедшее является ничем иным, как терактом. Буквально три часа тому назад стало известно, что исполнителем теракта является лицо, непосредственно причастное к ИГИЛ. О том, что именно эта террористическая организация возьмёт на себя ответственность за теракт, писал здесь ещё утром, сразу же после появления сообщения о взрыв. Как и следовало ожидать, ИГИЛ объяснил свои действия необходимостью наказания Великобритании как страны, принимающей участие в борьбе с этой исламистской террористической группировкой. Это, в свою очередь, ещё раз говорит о том, что все страны мирового сообщества должны объединиться для совместной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.
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Василий Фесин
Всё правильно.Вчера они, убили его родителей,теперь он приехал убивать их.Арифметика простейшая.Простых людей жаль...
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