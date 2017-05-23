Telegraph: террорист из Манчестера родился в семье ливийских беженцев

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. 22-летний Салман Абеди, который был назван британской полицией исполнителем теракта в Манчестере, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Рожденный в Манчестере в 1994 году, он был третьим ребенком в семье — у Абеди были два старших брата и младшая сестра. «Его родители были ливийскими беженцами, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться здесь от режима Муаммара Каддафи», — пишет издание.

По информации газеты, родители Абеди сами родились в Ливии, и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, информирует The Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Газета пишет о том, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.