Telegraph: террорист из Манчестера родился в семье ливийских беженцев
Салман Абеди учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы
Салман Абеди учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы
ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. 22-летний Салман Абеди, который был назван британской полицией исполнителем теракта в Манчестере, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.
Рожденный в Манчестере в 1994 году, он был третьим ребенком в семье — у Абеди были два старших брата и младшая сестра. «Его родители были ливийскими беженцами, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться здесь от режима Муаммара Каддафи», — пишет издание.
По информации газеты, родители Абеди сами родились в Ливии, и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, информирует The Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы,
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Наша приоритетная задача вместе с контртеррористической сетью полиции и нашими партнерами из служб безопасности состоит в том, чтобы определить, действовал ли он в одиночку или работал в составе более широкой (преступной) группировки.
Он также призвал общины Соединенного Королевства держаться вместе после совершенного теракта.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской