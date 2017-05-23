В Подмосковье произошел пожар на железнодорожной станции «Одинцово»
Загорелся один из павильонов на платформе, сгорели дотла все прилегающие магазины.
Загорелся один из павильонов на платформе, сгорели дотла все прилегающие магазины.
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — В Московской области пострадали от пожара один из павильонов железнодорожной станции «Одинцово» и прилегающие к нему торговые объекты.
Как сообщают очевидцы, горит один из павильонов на платформе в сторону области, сгорели дотла все прилегающие магазины, поднимается густой дым. В павильоне станции в результате пожара полопались окна.
По данным спасателей, работающих на месте, площадь пожара около 400 кв. м. Пострадавших нет.
ЧП внесло изменения в порядок работы станции: поезда в сторону области останавливаются на другой платформе, но следуют по расписанию, сказала дежурная по станции.
Главное управление МЧС России по Московской области проинформировало, что сообщение о пожаре в строении на улице Вокзальная Одинцовского района поступило спасателям в 19:02. Для тушения возгорания привлечено 16 единиц техники и 51 человек, сообщается на сайте ведомства.