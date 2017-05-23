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23 мая, источник: РИА Новости

В Манчестере прошла акция «Любовь сильнее ненависти!»

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. «Любовь сильнее ненависти!» — таким стал лейтмотив акции в память о погибших в теракте в Манчестере, произошедшем в понедельник вечером на концерте американской певицы Арианы Гранде.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Тысячи британцев собрались на одной из центральных площадей Манчестера Алберт-сквер, откликнувшись на призыв мэра города Энди Бернэма почтить память погибших. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

Перед собравшимися выступили политики, поэты, представители религиозных общин, специально приехавшие в город, в котором случилась трагедия. Выступавшие призвали жителей города к единению и к победе над страхом, который пытаются посеять террористы.

«Манчестер всегда будет помнить погибших в этом теракте! Мы одолеем терроризм, потому что любовь в конечном счете всегда сильнее ненависти!» — звучали со сцены слова.

Мэр Манчестера и главный констебль полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс поблагодарили экстренные службы, которые всю ночь и весь день после теракта самоотверженно боролись за жизни пострадавших в результате взрыва.

Пришедшие на площадь держали в руках свечи и плакаты с надписью «Мы любим Манчестер!».

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Собравшиеся почтили память 22 погибших в теракте минутой молчания. Почти все погибшие были тинейджерами, самой младшей жертве, Саффи Роуз Руссос, было всего восемь лет.

Мир скорбит с Манчестером

Случившееся в Манчестере потрясло мировое сообщество, со всего мира в британский город шли слова соболезнования. Заседания и собрания в международных организациях начинались с минуты молчания в память о погибших.

Знаменитости и звезды спорта выражали свою солидарность с жителями города.

В Манчестере утром после трагедии в небо запустили сотни розовых воздушных шаров, символизирующих юные души погибших.

Комментарии
1
vesta
Кого любят? Кого ненавидят, толерантные европейцы ????????? Жаль погибших деток!!! Сочувствую семьям погибших..
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