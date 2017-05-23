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23:09 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожарные ликвидировали открытое горение в подлежащих демонтажу торговых палатках в Одинцово

Пожарные ликвидировали открытое горение в предназначенных к сносу торговых палатках в Одинцово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 21:05 пожар в торговых палатках на ул. Вокзальная был локализован на площади 700 кв. м. В 22:05 — ликвидация открытого горения. Все торговые площади подлежали демонтажу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара привлечены 25 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС 12 единиц техники и 51 человек.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 150 кв. м возник в предусмотренных под снос торговых палатках в Одинцово. Позже его площадь увеличилась до 600 кв. м.

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Пожарные ликвидировали открытое горение в подлежащих демонтажу торговых палатках в Одинцово
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