Пожарные ликвидировали открытое горение в подлежащих демонтажу торговых палатках в Одинцово
Пожарные ликвидировали открытое горение в предназначенных к сносу торговых палатках в Одинцово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Пожарные ликвидировали открытое горение в предназначенных к сносу торговых палатках в Одинцово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В 21:05 пожар в торговых палатках на ул. Вокзальная был локализован на площади 700 кв. м. В 22:05 — ликвидация открытого горения. Все торговые площади подлежали демонтажу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара привлечены 25 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС 12 единиц техники и 51 человек.
Ранее сообщалось, что пожар площадью 150 кв. м возник в предусмотренных под снос торговых палатках в Одинцово. Позже его площадь увеличилась до 600 кв. м.