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23 мая, источник: "РИА Новости" Украина

Убийство студентки в Одессе: подозреваемый признался в еще одном преступлении

Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк признался в еще одном убийстве, совершенном в 2014 году.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 мая — РАИ Новости Украина. Подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк признался в еще одном убийстве, совершенном в 2014 году.

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Как передает УНИАН, 26-летний подозреваемый, который был доставлен в Киевский районный суд Одессы в бронежилете, признался, что убил студентку юракадемии, а также еще одну женщину.

Находясь в специальном огороженном помещении, мужчина сказал журналистам, что «была еще одна женщина в 2014 году». Он также заявил, что заслуживает смерти, а убийства якобы совершает во время внезапных приступов ярости.

Злоумышленник также утверждает, что еще с детства издевался над животными, а если рядом во время приступов никого не было, то наносил увечья самому себе.

«Установлены обстоятельства убийства, а мотив может рассказать, конечно, только он (подозреваемый — Ред.)», — сказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он также усомнился в пояснениях задержанного, назвав их «нелогичными».

По мнению экспертов, задержанный может лгать, надеясь на то, что его признают невменяемым.

Во вторник Киевский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 17-летней студентки национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк. По данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу на Овидиопольской дороге, убил и ограбил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело.

Подозреваемый в убийстве студентки в Одессе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 21 мая задержали мужчину на территории Одесской области. Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой) продолжается. Подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, правоохранители также подозревают мужчину в ряде других аналогичных преступлений.

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