Экс-гендиректор «Седьмой студии» и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого были проведены обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО “Седьмая студия” Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Как сообщалось ранее, неустановленными лицами из числа руководства АНО «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризации искусства Российской Федерации.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова. «Он допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сообщила Иванова.