Приморец ограбил магазин и кафе

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Артема, который обвиняется в имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Артема, которая сообщила, что неизвестный похитил денежные средства из кассового аппарата в магазине. Сумма заявленного ущерба составила 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. Видеокамера зафиксировала момент совершения преступления.

С аналогичным заявлением обратилась еще одна жительница Артема. На этот раз злоумышленник совершил кражу денег из помещения кафе, расположенном в торговом центре на улице Кирова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Сотрудниками полиции был задержан 30-летний местный житель, который дал признательные показания. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей.