Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Путин наградил солистку «Рефлекса» за заслуги перед Отечеством
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финале Лиги Европы
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Темнота стала причиной аварии в Индустриальном районе Хабаровска

Виновник ДТП жаловался, что из-за неработающих фонарей не увидел оппонента на дороге.

Во вторник вечером на улице Павла Морозова в ДТП оказались разбиты два автомобиля, сообщает портал «Губерния». Обе машины ехали в сторону Южного микрорайона. 41-летний водитель «Хонды Фрид» остановился на красный сигнал светофора, а спустя несколько секунд в его иномарку врезалась «Тойота Калдина», которая ехала позади.

От удара «Хонду» отбросило на несколько метров вперед, водитель при этом травм не получил. Не пострадал и 38-летний шофер «Тойоты»: в его машине сработали подушки безопасности.

Виновник этой аварии — шофер «Калдины» — рассказал, что его подвело отсутствие освещения: начале десятого вечера фонари еще не зажглись, и он увидел препятствие слишком поздно.

Полис ОСАГО на «Тойоту» оказался просрочен на пять дней. Водителю придется заплатить административный штраф.

Ущерб от столкновения владелец «Хонды» оценил в 50 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сельхозпредприятие в Хабаровском крае задолжало работникам свыше 500 тысяч рублей
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с РФ»
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь