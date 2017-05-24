Темнота стала причиной аварии в Индустриальном районе Хабаровска

Во вторник вечером на улице Павла Морозова в ДТП оказались разбиты два автомобиля, сообщает портал «Губерния». Обе машины ехали в сторону Южного микрорайона. 41-летний водитель «Хонды Фрид» остановился на красный сигнал светофора, а спустя несколько секунд в его иномарку врезалась «Тойота Калдина», которая ехала позади.

От удара «Хонду» отбросило на несколько метров вперед, водитель при этом травм не получил. Не пострадал и 38-летний шофер «Тойоты»: в его машине сработали подушки безопасности.

Виновник этой аварии — шофер «Калдины» — рассказал, что его подвело отсутствие освещения: начале десятого вечера фонари еще не зажглись, и он увидел препятствие слишком поздно.

Полис ОСАГО на «Тойоту» оказался просрочен на пять дней. Водителю придется заплатить административный штраф.

Ущерб от столкновения владелец «Хонды» оценил в 50 тысяч рублей.