За продажу алкоголя без спецмаркировки осудили иркутянина

Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина без лицензии на хранение и продажу алкоголя арендовал в Иркутске два складских помещения и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Правоохранители обнаружили у мужчины и изъяли алкогольную продукцию различных марок и наименований, маркированную поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 3 млн рублей.

С обвинением в совершении преступления иркутянин согласился, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. С учетом тяжести совершенного деяния суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей.