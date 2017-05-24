Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
"Эти цены не являются разумными": Навальный ответил Леонтьеву
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финале Лиги Европы
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
03:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

За продажу алкоголя без спецмаркировки осудили иркутянина

Ленинский районный суд Иркутска признал 54-летнего местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина без лицензии на хранение и продажу алкоголя арендовал в Иркутске два складских помещения и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Правоохранители обнаружили у мужчины и изъяли алкогольную продукцию различных марок и наименований, маркированную поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 3 млн рублей.

С обвинением в совершении преступления иркутянин согласился, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. С учетом тяжести совершенного деяния суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с РФ»
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь