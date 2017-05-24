За продажу алкоголя без спецмаркировки осудили иркутянина
Ленинский районный суд Иркутска признал 54-летнего местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
Ленинский районный суд Иркутска признал 54-летнего местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
Как сообщает 23 мая 2017 года
Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Правоохранители обнаружили у мужчины и изъяли алкогольную продукцию различных марок и наименований, маркированную поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 3 млн рублей.
С обвинением в совершении преступления иркутянин согласился, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. С учетом тяжести совершенного деяния суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей.