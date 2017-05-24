Вооруженная группа людей совершила налет на квартиру во Владивостоке

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, в полицию поступило заявление местных жителей. Молодые люди сообщили, что в ночное время к ним в квартиру, расположенную на улице Надибаидзе, ворвались неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили деньги, мобильные телефоны и электронную технику.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевших, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четверых 20-летних жителей краевого центра.

В отделе полиции молодые люди дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные средства потратили. В ходе личного досмотра подозреваемых обнаружен и изъят травматический пистолет «ОСА».

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их причастность к ранее совершенным преступлениям.

Ирина Петрова.