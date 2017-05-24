Вооруженная группа людей совершила налет на квартиру во Владивостоке
Во Владивостоке задержаны подозреваемые в разбойном нападении, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке задержаны подозреваемые в разбойном нападении, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали в
На место происшествия прибыла
Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четверых 20-летних жителей краевого центра.
В отделе полиции молодые люди дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные средства потратили. В ходе личного досмотра подозреваемых обнаружен и изъят травматический пистолет «ОСА».
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их причастность к ранее совершенным преступлениям.
Ирина Петрова.