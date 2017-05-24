В Красноярске ВАЗ встал на крышу от столкновения с Тойотой

На улице Крайняя столкнулись Тойота и ВАЗ. От удара отечественный автомобиль перевернулся и встал на крышу, прямо перед проходившими рядом пешеходами.

По словам очевидцев, ВАЗ поворачивал направо не с того ряда и в этот момент произошло столкновение. ДПТ зафиксировала камера видеонаблюдения. От удара машина перевернулась прямо перед пешеходами, которые ждали возможности перейти дорогу.

ГИБДД пояснили, что инспекторы ДПС побывали на месте аварии и выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в аварии пострадал 17-летний пассажир ВАЗа.