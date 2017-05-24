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04:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске водитель иномарки съехал с дороги и врезался в деревья

В ДТП пострадали двое. Есть фото с места происшествия.

Ангарские полицейские выясняют обстоятельства столкновения иномарки с деревьями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 23 мая рано утром — около 4:15 — на улице Гагаринагорода нефтехимиков. По информации автоинспекторов, водитель автомобиля «Тойота Спасио», двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Чайковского, в районе городской детской больницы не справился с управлением. В результате иномарка съехала с дорожного полотна и врезалась в деревья.

В ДТП 27-летний водитель и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировала в больницу бригада скорой помощи. Интернет-пользователи публикуют фото с места аварии и свою версию произошедшего:

По факту дорожного инцидента правоохранители проводят проверку.

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