В Ангарске водитель иномарки съехал с дороги и врезался в деревья

Ангарские полицейские выясняют обстоятельства столкновения иномарки с деревьями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 23 мая рано утром — около 4:15 — на улице Гагаринагорода нефтехимиков. По информации автоинспекторов, водитель автомобиля «Тойота Спасио», двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Чайковского, в районе городской детской больницы не справился с управлением. В результате иномарка съехала с дорожного полотна и врезалась в деревья.

В ДТП 27-летний водитель и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировала в больницу бригада скорой помощи. Интернет-пользователи публикуют фото с места аварии и свою версию произошедшего:

По факту дорожного инцидента правоохранители проводят проверку.