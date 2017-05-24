В Ангарске водитель иномарки съехал с дороги и врезался в деревья
В ДТП пострадали двое. Есть фото с места происшествия.
В ДТП пострадали двое. Есть фото с места происшествия.
Ангарские полицейские выясняют обстоятельства столкновения иномарки с деревьями. Об этом сообщает
Авария произошла 23 мая рано утром — около 4:15 — на улице Гагаринагорода нефтехимиков. По информации автоинспекторов, водитель автомобиля «Тойота Спасио», двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Чайковского, в районе городской детской больницы не справился с управлением. В результате иномарка съехала с дорожного полотна и врезалась в деревья.
В ДТП 27-летний водитель и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировала в больницу бригада скорой помощи.
По факту дорожного инцидента правоохранители проводят проверку.