Житель Хабаровского края украл из улья 400 тысяч рублей
В селе Бичевая обокрали местного жителя. Злоумышленник забрал деньги из тайника, который потерпевший оборудовал в одном из ульев во дворе своего дома. Ущерб составил 400 тысяч рублей.
В селе Бичевая обокрали местного жителя. Злоумышленник забрал деньги из тайника, который потерпевший оборудовал в одном из ульев во дворе своего дома. Ущерб составил 400 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что деньги похитил мужчина 1984 года рождения, имеющий криминальное прошлое. Всю сумму он потратил на личные нужды. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на