Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
"Это не укладывается в голове": деятели искусств о Серебренникове
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
05:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края украл из улья 400 тысяч рублей

В селе Бичевая обокрали местного жителя. Злоумышленник забрал деньги из тайника, который потерпевший оборудовал в одном из ульев во дворе своего дома. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что деньги похитил мужчина 1984 года рождения, имеющий криминальное прошлое. Всю сумму он потратил на личные нужды. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свыше миллиарда рублей собираются вложить инвесторы в проекты в свободном порту Ванино
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Экс-советник Трампа готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь