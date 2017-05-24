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06:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усолье-Сибирском застрелили агрессивных собак, нападавших на прохожих

В Усолье-Сибирском полицейские обезвредили бродячих собак, нападавших на людей.

В Усолье-Сибирском полицейские применили табельное оружие, чтобы обезвредить агрессивных собак, нападавших на людей. Как сообщает 24 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 19 мая к полицейским обратилась 52-летняя усольчанка, на которую на ул. Набережной свирепая собака набросилась и причинила ей телесные повреждения. На месте происшествия полицейские убедились, что пес неизвестной породы, который также бросился и на правоохранителей, представляет серьезную опасность для окружающих. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

Через два дня в полицию Усолья-Сибирского позвонил 43-летний мужчина, который сообщил, что в Привокзальном районе города агрессивная среднеазиатская овчарка бросается на прохожих. Прибыв по указанному адресу, полицейские нашли свирепую овчарку и применили табельное оружие на поражение.

Известно, что обе нападавшие на людей собаки не имеют хозяев. Проверка показала, что в обоих случаях сотрудники полиции оружие применили правомерно.

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