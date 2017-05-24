15 человек спаслись из горящей закусочной в Иркутской области

15 человек самостоятельно эвакуировались из горящего кафе в Зиме Иркутской области накануне, 23 мая. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В результате происшествия повреждено кафе на площади 50 кв. метров. Причина пожара — короткое замыкание, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.