Красноярец сбил сотрудника ДПС, попросившего показать документы

Сотрудники красноярской полиции задержали подозреваемого в наезде на инспектора ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром во вторник, 23 мая, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, на передние стекла которого была нанесена тонировка. Полицейский потребовал документы на транспортное средство, однако водитель нажал на газ и попытался скрыться, при этом сбив инспектора. Сотрудник полиции получил травмы, характер которых не уточняется.

Выяснилось, что за рулем сидел 28-летний красноярец. В отношении него возбуждены два административных дела — за тонировку и за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».