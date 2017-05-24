Красноярец сбил сотрудника ДПС, попросившего показать документы
Инцидент произошел утром 23 мая.
Инцидент произошел утром 23 мая.
Сотрудники красноярской полиции задержали подозреваемого в наезде на инспектора ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает
Утром во вторник, 23 мая, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, на передние стекла которого была нанесена тонировка. Полицейский потребовал документы на транспортное средство, однако водитель нажал на газ и попытался скрыться, при этом сбив инспектора. Сотрудник полиции получил травмы, характер которых не уточняется.
Выяснилось, что за рулем сидел 28-летний красноярец. В отношении него возбуждены два административных дела — за тонировку и за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».