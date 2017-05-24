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06:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Одинокие пожилые люди и инвалиды стали жертвами «черного риелтора» в Хабаровске

Доказана его причастность четырем фактам отчуждения недвижимости с общим ущербом порядка 11, 5 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

Приговор обвиняемому в мошенничествах с недвижимостью вынесли в Хабаровском крае. Сотрудниками Следственной части СУ УМВД России по Хабаровску доказана причастность обвиняемого к четырем фактам отчуждения недвижимости у пожилых граждан и инвалидов с общим ущербом порядка 11,5 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Преступления были совершены в 2012—2013 годах. Установлено, что 49-летний ранее судимый местный житель входил в доверие к своим знакомым, предлагал решить их жилищные проблемы, после чего мошенническим способом отчуждал у них жилье в пользу третьих лиц. Недвижимость он впоследствии продавал, а деньги похищал. Жертвами подсудимого становились одинокие хабаровчане из социально незащищенных слоев населения: инвалиды, люди, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.

С будущими жертвами злоумышленник знакомился случайно. Долго общался с ними, неоднократно приходил в гости, помогал в различных вопросах.

Например, одного из потерпевших он знал более двадцати лет. Мужчина был собственником двухкомнатной квартиры на улице Калинина. После несчастного случая хабаровчанин не мог самостоятельно передвигаться, злоупотреблял алкоголем. Подсудимый предложил ему продать оставшееся в наследство жилье и переехать в квартиру в менее престижном районе города и с меньшей площадью. Потерпевший подписал все необходимые документы. В результате, злоумышленник реализовал недвижимость за три миллиона рублей, а инвалиду отдал лишь триста тысяч рублей, которые, в большей части, ушли на оплату долгов.

В течение двух лет мужчина жил в съемных квартирах и лечебных учреждениях.

Брата с сестрой, которые проживали в частном доме по улице Брестской, подсудимый убедил оформить недвижимость в качестве залога денежного займа. Как и в первом случае, они подписали договор купли-продажи, по которому право собственности на дом и участок переходили к знакомому фигуранта.

Еще одного потерпевшего злоумышленник ввел в заблуждение тем, что вместо документов на оформление потребительского кредита в банке дал подписать договор купли-продажи, по которому собственность потерпевшего — инвалида по зрению была отчуждена в пользу третьих лиц.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В ходе предварительного расследования доказана причастность злоумышленника к четырем противоправным фактам. Общий ущерб для потерпевших составил порядка 11,5 млн рублей.

Установлено, что официально фигурант долгое время занимался риэлтерским бизнесом. В 2015 году он был судим за аналогичное мошенничество с недвижимостью.

Решением Центрального районного суда Хабаровска злоумышленник был приговорен к семи годам пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить потерпевшим или их представителям сумму нанесенных финансовых потерь.

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