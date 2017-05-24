NBC узнал подробности расследования теракта в Манчестере

Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида» и проходил подготовку за пределами Великобритании. Первые итоги расследования сообщил источник в американской разведке телеканалу NBC.

Бомба, которую подорвал террорист, оказалась «большой и сложной» и состояла из компонентов, которые трудно достать в Великобритании. Поэтому, отметил источник, почти невозможно, чтобы Абеди действовал без посторонней помощи.

Личность смертника удалось установить по банковской карте, уцелевшей в кармане его одежды на месте взрыва, и подтвердить с помощью технологии распознавания лиц. Выяснилось, что молодой человек за последние 12 месяцев выезжал в Ливию, но также посещал и другие страны. Абеди имел «явную связь с “Аль-Каидой”», утверждает источник NBC, и мог контактировать с другими террористическими группами.

Неизвестно, был ли Абеди участником террористической ячейки и если да, то какова ее численность и взгляды. Следователи опасаются «последующей атаки», заявил источник.

По данным телеканала, родственники подозреваемого ранее информировали британские власти об опасности, которую он представлял.