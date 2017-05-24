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07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

NBC узнал подробности расследования теракта в Манчестере

Подозреваемый в теракте на стадионе «Манчестер Арена» 22-летний Салман Абеди был связан с террористической группировкой «Аль-Каида». Телеканал NBC сообщил со ссылкой на источник в разведслужбах, что молодой человек мог быть участником террористической ячейки, численность которой неизвестна.

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9
фотографий
9
фотографий

Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида» и проходил подготовку за пределами Великобритании. Первые итоги расследования сообщил источник в американской разведке телеканалу NBC.

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Бомба, которую подорвал террорист, оказалась «большой и сложной» и состояла из компонентов, которые трудно достать в Великобритании. Поэтому, отметил источник, почти невозможно, чтобы Абеди действовал без посторонней помощи.

Личность смертника удалось установить по банковской карте, уцелевшей в кармане его одежды на месте взрыва, и подтвердить с помощью технологии распознавания лиц. Выяснилось, что молодой человек за последние 12 месяцев выезжал в Ливию, но также посещал и другие страны. Абеди имел «явную связь с “Аль-Каидой”», утверждает источник NBC, и мог контактировать с другими террористическими группами.

Неизвестно, был ли Абеди участником террористической ячейки и если да, то какова ее численность и взгляды. Следователи опасаются «последующей атаки», заявил источник.

По данным телеканала, родственники подозреваемого ранее информировали британские власти об опасности, которую он представлял.

23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, это означает неизбежность террористических актов.

В связи с угрозой по решению правительственного комитета COBRA на улицах страны появятся военные патрули.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка ИГ назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

Комментарии
1
А Б
Нет ничего удивительного в повышении уровня террористической опасности, это вполне логичное и оправданное действие в данной ситуации. Однако только защитные меры вряд ли смогут предотвратить возможность осуществления терактов одиночками. Европейскому сообществу и Великобритании в том числе необходимо выработать меры, направленные на изменение сознания мигрантов из мусульманских стран с целью их адаптации к порядкам и правилам стран пребывания, воспитания у них уважения к народам и странам, которые стали для них второй родиной. А это гораздо сложнее, чем принятие защитных мер и повышение уровня угрозы.
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