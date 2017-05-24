100 человек эвакуировано из колонии из-за ночного пожара в Челябинске

Из жилого корпуса челябинской ИК-2 (строгий режим) эвакуированы 100 сотрудников и заключенных из-за ночного пожара — причины возгорания выясняются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 24 мая, ночью загорелся одноэтажный жилой корпус на территории исправительной колонии, расположенной на улице Монтажников, 7-А. Огнем были объяты 50 кв. метров спального помещения и 100 кв. метров крыши. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 100 человек. Арестантов вывели до приезда пожарных и распределили по другим корпусам.

«Оповещение оперативных и диспетчерских служб города проведено согласно действующим алгоритмам. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Известно, что полностью пожар был ликвидирован в 05.02 (03.02 мск). В настоящее время выясняются причины возгорания.