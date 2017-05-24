Четырех пропавших школьников ищут в Челябинской области

Родственники и полицейские в Челябинской области разыскивают четырёх подростков, которые ушли из домов в Челябинске, Магнитогорске и Еманжелинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ученица 8 класса одной из школ пропала в Калининском районе областного центра днём 16 мая, информацию подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

В Магнитогорске 22 мая не вернулись домой две семиклассницы, об этом «АиФ-Челябинск» стало известно из собственных источников. Уточняется, что девочки жили в разных районах города, но учились в одном классе. Кроме того, ведутся поиски восьмиклассника из Еманжелинска, который пропал 18 мая.