Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
"Это не укладывается в голове": деятели искусств о Серебренникове
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Реал» объявил о подписании 16-летнего нападающего «Фламенго»
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в КС
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
08:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Четырех пропавших школьников ищут в Челябинской области

Дети не вернулись домой в Челябинске, Магнитогорске и Еманжелинске.

Родственники и полицейские в Челябинской области разыскивают четырёх подростков, которые ушли из домов в Челябинске, Магнитогорске и Еманжелинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ученица 8 класса одной из школ пропала в Калининском районе областного центра днём 16 мая, информацию подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

В Магнитогорске 22 мая не вернулись домой две семиклассницы, об этом «АиФ-Челябинск» стало известно из собственных источников. Уточняется, что девочки жили в разных районах города, но учились в одном классе. Кроме того, ведутся поиски восьмиклассника из Еманжелинска, который пропал 18 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сотрудники Нацгвардии обезвредили в Югре два минометных снаряда
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
В Японию прибыли четыре американских беспилотника Global Hawk
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь