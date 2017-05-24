По факту махинаций с землями Национального парка «Башкирия» возбуждено уголовное дело

Установлено, что в июле 2016 года глава Иштугановского сельсовета незаконно выдал местному жителю выписку из похозяйственной книги. Документ подтверждал его право на 25 соток земли в хуторе Кургашлы. С помощью подложной выписки мужчина оформил в собственность участок, расположенный на берегу реки Нугуш.

По информации пресс-службы Прокуратуры Башкортостана, этот хутор никогда не входил в территорию сельсовета. На протяжении 50 лет он являлся нежилым, а с 1986 года относился к особо охраняемой природной территории Национального парка «Башкирия». Сейчас на месте бывшего населенного пункта организована туристическая стоянка и инспекторский пост.

По факту незаконного распоряжения землей прокуратура инициировала доследственную проверку. По ее итогам в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество с использованием служебного положения». В настоящее время на участок наложен арест. Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.