Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

По факту махинаций с землями Национального парка «Башкирия» возбуждено уголовное дело

УФА, 24 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Мелеузовская межрайонная прокуратура проверила исполнение земельного законодательства в Национальном парке «Башкирия».

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в июле 2016 года глава Иштугановского сельсовета незаконно выдал местному жителю выписку из похозяйственной книги. Документ подтверждал его право на 25 соток земли в хуторе Кургашлы. С помощью подложной выписки мужчина оформил в собственность участок, расположенный на берегу реки Нугуш.

По информации пресс-службы Прокуратуры Башкортостана, этот хутор никогда не входил в территорию сельсовета. На протяжении 50 лет он являлся нежилым, а с 1986 года относился к особо охраняемой природной территории Национального парка «Башкирия». Сейчас на месте бывшего населенного пункта организована туристическая стоянка и инспекторский пост.

По факту незаконного распоряжения землей прокуратура инициировала доследственную проверку. По ее итогам в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество с использованием служебного положения». В настоящее время на участок наложен арест. Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
В Японию прибыли четыре американских беспилотника Global Hawk
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь