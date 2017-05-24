Спасатели в Кусинском районе достают из воды затонувшее авто

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Поисково-спасательной службе региона, 23 мая спасатели проводили поиски на Магнитском пруду при помощи лодки, эхолота, магнита и подводного видеоглаза. Примерно в 15−20 метрах от берега и на глубине около 3,5 метров эхолот показал объект, похожий на затопленный автомобиль.

Применяя магнит, стало ясно, что объект к тому же металлический. Через подводный видеоглаз спасатели разглядели черты автомобиля. Место обнаружения было обозначено буем.