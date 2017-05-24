Спасатели в Кусинском районе достают из воды затонувшее авто
Спасатели в Кусинском районе Челябинской области достают из воды затонувшее авто — эвакуация машины из водоема планируется на следующей неделе.
Спасатели в Кусинском районе Челябинской области достают из воды затонувшее авто — эвакуация машины из водоема планируется на следующей неделе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Применяя магнит, стало ясно, что объект к тому же металлический. Через подводный видеоглаз спасатели разглядели черты автомобиля. Место обнаружения было обозначено буем.