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09:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Спасатели в Кусинском районе достают из воды затонувшее авто

Спасатели в Кусинском районе Челябинской области достают из воды затонувшее авто — эвакуация машины из водоема планируется на следующей неделе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Поисково-спасательной службе региона, 23 мая спасатели проводили поиски на Магнитском пруду при помощи лодки, эхолота, магнита и подводного видеоглаза. Примерно в 15−20 метрах от берега и на глубине около 3,5 метров эхолот показал объект, похожий на затопленный автомобиль.

Применяя магнит, стало ясно, что объект к тому же металлический. Через подводный видеоглаз спасатели разглядели черты автомобиля. Место обнаружения было обозначено буем.

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