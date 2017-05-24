В Екатеринбурге из окна выпал еще один ребенок

Свердловские следователи начали проверку по факту очередного падения ребенка из окна. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», обстоятельства произошедшего 24 мая ЧП выясняют сотрудники Орджоникидзевского следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Трехлетний мальчик, по предварительным данным, был дома с бабушкой, но она не сумела уследить за малышом, и тот упал с высоты третьего этажа.

По данным руководителя следственного отдела СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбург Игоря Юдина, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и теперь находится в больнице. Из-за того, что подобные случаи с потеплением стали происходить все чаще, следователи просят родителей не оставлять детей без присмотра, особенно если в квартире открыты окна.