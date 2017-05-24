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09:57 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска огласили число рухнувших во время шторма деревьев

В мэрии Омска огласили число рухнувших за время шторма деревьев.

По словам главного агронома Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галины Цыгановой, работы по замене крупномеров ведутся, но в плановом режиме, которого недостаточно для ликвидации и замены всех аварийных деревьев.

«Не первый год уже ураган нам показывает, что переспелые деревья несут угрозу — несколько лет назад, в прошлом году в Амурском поселке и вчера ураган показал ситуацию, когда мы, специалисты, должны обследовать зеленые насаждения и не ждать, когда они упадут, а предупредить плачевные последствия.

На сегодняшний день более 100 деревьев упало, а ветками и сучьями вообще завалило все. Мы убираем, но эта ситуация должна контролироваться и отслеживаться заранее. Все-таки деревьям более 60 лет, — рассказала главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыганова.

Вчера, 23 мая, в Омске бушевал ураган — порывистый ветер повалил множество деревьев, под которые зачастую попадали и автомобили омичей, а также линии электропередач. Были и более серьезные последствия — яблоневая ветка упала на 9-летнего мальчика, пострадала женщина, сорванный ветром электропровод спровоцировал возгорание частного дома. Еще одному омичу повезло — он успел выпрыгнуть из машины за секунду до падения на нее дерева.

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