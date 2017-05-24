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09:55 (мск), источник: Volga News

В Тольятти пенсионера МВД подозревают в убийстве сына

В среду, 24 мая, примерно в 0:30 в одном из коттеджей на ул. Вавилова в мкр. Поволжский Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 36-летнего жителя дома с огнестрельным ранением в область виска из травматического оружия.

По предварительной версии следствия, смертельное ранение мужчине выстрелом в упор из своего травматического пистолета в ходе ссоры причинил его 61-летний отец, являющийся пенсионером МВД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного Отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Супруга подозреваемого вызвала скорую. Но спасти мужчину не удалось — он скончался на месте происшествия. Как пояснила Наталья Ангипова, подозреваемый был задержан на месте происшествия.

«В связи с убийством возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, — сообщила Наталья Ангипова. — Ведется следствие. Выясняются все обстоятельства случившегося».

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