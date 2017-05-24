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11:20 (мск), источник: Ictv.ua

В Ровенской области ливень затопил автобус

На Ровенщине вчерашний внезапный ливень затопил салон рейсового автобуса. По колено в воде оказалось 23 пассажира.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник.

В селе Клищиха Дубенского района начался сильный дождь, и когда автобус ехал по низине, салон затопило.

Вода с грязью поднялась примерно на 40 см. Люди вынуждены были стоять на пассажирских сиденьях.

Вызвали службу спасения, за людьми прибыл дополнительный рейсовый автобус.

К слову, недавно во Львове сильный ливень за 20 минут превратил улицы города в реки, а авто — в корабли.

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