В Ровенской области ливень затопил автобус

Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник.

В селе Клищиха Дубенского района начался сильный дождь, и когда автобус ехал по низине, салон затопило.

Вода с грязью поднялась примерно на 40 см. Люди вынуждены были стоять на пассажирских сиденьях.

Вызвали службу спасения, за людьми прибыл дополнительный рейсовый автобус.

К слову, недавно во Львове сильный ливень за 20 минут превратил улицы города в реки, а авто — в корабли.