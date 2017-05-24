В Ровенской области ливень затопил автобус
На Ровенщине вчерашний внезапный ливень затопил салон рейсового автобуса. По колено в воде оказалось 23 пассажира.
На Ровенщине вчерашний внезапный ливень затопил салон рейсового автобуса. По колено в воде оказалось 23 пассажира.
Об этом сообщил руководитель
В селе Клищиха Дубенского района начался сильный дождь, и когда автобус ехал по низине, салон затопило.
Вода с грязью поднялась примерно на 40 см. Люди вынуждены были стоять на пассажирских сиденьях.
Вызвали службу спасения, за людьми прибыл дополнительный рейсовый автобус.
К слову, недавно во Львове сильный ливень за 20 минут превратил улицы города в реки, а авто — в корабли.