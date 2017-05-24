В дом к экс-уполномоченному по правам человека Челябинской области нагрянули силовики
Сегодня, 24 мая, в дом к
Сегодня, 24 мая, в дом к
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Напомним, ранее в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую
Позже вокруг Севастьянова разгорелся еще один скандал — с парковками. Стражи порядка задержали и увезли правозащитника в отделение полиции Курчатовского района в ходе ликвидации нелегальной парковки на Краснопольском проспекте. В горадминистарции, которая владеет структурой, сочли, что семья Севастьяновых, которая владеет сетью парковок в Челябинске, использует муниципальные земли незаконно. Правозащитник, в свою очередь, заявлял, что действия мэрии — это рейдерский захват.