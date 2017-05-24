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11:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В дом к экс-уполномоченному по правам человека Челябинской области нагрянули силовики

Сегодня, 24 мая, в дом к экс-уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову нагрянули силовики. По данным агентства «Урал-пресс-информ», обыски по месту жительства бывшего омбудсмена проводят сотрудники следственных органов.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области от комментариев по факту происходящего в доме Севастьянова воздержались, не подтвердив, но и не опровергнув информацию об обысках.

Напомним, ранее в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. Как позже заявлял сам Севастьянов, возбужденное в отношении него уголовное дело — это нежелание партии «Родина» оплачивать свои долги.

Позже вокруг Севастьянова разгорелся еще один скандал — с парковками. Стражи порядка задержали и увезли правозащитника в отделение полиции Курчатовского района в ходе ликвидации нелегальной парковки на Краснопольском проспекте. В горадминистарции, которая владеет структурой, сочли, что семья Севастьяновых, которая владеет сетью парковок в Челябинске, использует муниципальные земли незаконно. Правозащитник, в свою очередь, заявлял, что действия мэрии — это рейдерский захват.

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