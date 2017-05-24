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17:25 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Шереметьевские таможенники изъяли у пассажирки спрятанные на теле и в брюшной полости 4 кг украшений

Шереметьевские таможенники изъяли у 48-летней женщины около 4 кг украшений, которые она пыталась спрятать на теле и в брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса “Стамбул-Москва” сотрудники Шереметьевской таможни выявили гражданку РФ, которая пыталась незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 230 украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями», — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина следовала через «зеленый коридор», где сотрудники таможни обратили на нее внимание. В ходе проведения таможенного досмотра багажа были обнаружены ювелирные изделия. При дальнейшем проведении сканирования пассажирки, на теле и в брюшной полости у женщины были обнаружены предметы, схожие с ювелирными изделиями, после чего она сняла с себя, изделия, из желтого и белого металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней — серьги, кольца, браслеты, цепочки, подвески. Общий вес изъятого товара составил около 4 кг.

В ведомстве добавили, что женщина планировала передать данные украшения своим знакомым. В ее действиях усматривается признаки преступления предусмотренные ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

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